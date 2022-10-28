Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов

Георгий Соланович
Общество
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил модернизировать систему работы военкоматов.

Встреча прошла в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево в пятницу, 28 октября. Путин заявил, что ошибки во время мобилизации были неизбежны, так как такие мероприятия давно не проводились.

— На первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов, — сказал президент. Его слова передает РИА Новости.

Шойгу в свою очередь заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны подчеркнул, что установленное задание — призвать 300 тысяч человек — выполнено. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.

Военные комиссариаты в рамках спецоперации продолжат комплектование войск исключительно за счет приема добровольцев и контрактников, заключил министр.

Сергей Шойгу Мобилизация Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте