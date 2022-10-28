Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил модернизировать систему работы военкоматов.

Встреча прошла в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево в пятницу, 28 октября. Путин заявил, что ошибки во время мобилизации были неизбежны, так как такие мероприятия давно не проводились.

— На первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов, — сказал президент. Его слова передает РИА Новости.

Шойгу в свою очередь заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны подчеркнул, что установленное задание — призвать 300 тысяч человек — выполнено. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.

Военные комиссариаты в рамках спецоперации продолжат комплектование войск исключительно за счет приема добровольцев и контрактников, заключил министр.