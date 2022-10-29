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Нарусова опровергла сообщения об ее уходе с поста сенатора

Полина Долганова
Общество
Нарусова опровергла сообщения об ее уходе с поста сенатора
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Людмила Нарусова опровергла новости о своем уходе с должности. О том, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности, она заявила в субботу, 29 октября.

— Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это, — заявила она.

В Совфеде Нарусова представляет Республику Тыва, ее полномочия ограничиваются сроком до сентября 2026 года, передает РИА Новости. Кроме того, Нарусова является матерью телеведущей и журналистки Ксении Собчак.

24 октября по подозрению в вымогательстве правоохранители задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», принадлежащего Собчак.

Утром 26 октября в доме звезды, расположенном в элитном коттеджном поселке Горки-8, прошли обыски.

27 октября глава литовского департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис сообщил, что телеведущая въехала на территорию Литвы с израильским паспортом.

Адвокат телеведущей Сергей Бадамшин заявил, что Собчак не имеет статуса подозреваемой по делу о вымогательстве.

Почему силовики заинтересовались ведущей и что этому предшествовало — в материале «Вечерней Москвы».

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