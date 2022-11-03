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Компания Infiniti объявила об уходе с отечественного рынка

Евгений Жуков
Экономика
Компания Infiniti объявила об уходе с отечественного рынка
Фото: shutterstock

Японский автопроизводитель Infiniti принял решение покинуть российский рынок. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас, несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии, — сообщается в тексте публикации.

Представители компании также добавили, что «всегда готовы ответить на вопросы» по всем официальным каналам связи.

Mercedes стал третьим крупным производителем автомобилей, которые покинули российский рынок. До него компания Nissan передала свои российские активы в госсобственность ФГУП «НАМИ». Что ожидает активы компании, кто теперь будет заниматься техобслуживанием машин этой марки и где брать запчасти, разбиралась «Вечерняя Москва».

При этом бренд Volvo рассматривает возможность продажи бизнеса на территории Российской Федерации. Как рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Кирилл Бревдо, вероятность ухода компании с российского рынка крайне высока.

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