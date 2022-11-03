Электроснабжение в башнях ММДЦ «Москва-Сити» восстановили

Электроснабжение башен делового центра «Москва-Сити» восстановлено. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
— Признаков пожара не обнаружено. В 18:58 электроснабжение восстановлено. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.
В одной из башен делового центра «Москва-Сити» пропало электричество. На место происшествия прибыли сотрудники столичного МЧС. На первом этаже башни сработала пожарная сигнализация. После стало известно, что в общей сложности обесточены три башни делового центра «Москвы-Сити».
Также сообщалось, что свет погас у министра экономического развития России Максима Решетникова во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства в ходе совещания предложил находящемуся в здании «Москва-Сити» Решетникову доложить об инвестициях, а также выразил надежду, что отключение света во время совещания не помешает.