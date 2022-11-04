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«Не станем дойной коровой США»: в Иране ответили Байдену на обещание «освободить» страну

Лейла Алиева
В мире
«Не станем дойной коровой США»: в Иране ответили Байдену на обещание «освободить» страну
Фото: Unsplash

Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил на обещание американского лидера Джо Байдена «освободить» страну.

— Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен. Тегеран никогда не станет дойной коровой США, — цитирует Раиси агентство IRNA.

До этого Джо Байден во время выступления в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии заявил, что США «освободят Иран».

При этом американский лидер не стал уточнять ничего больше, а зал отреагировал на это возгласами одобрения.

Необычное поведение Джо Байдена зачастую приводит к тому, что он становится объектом насмешек. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок президента Штатов.

Во время одного из своих выступлений в конце сентября Байден заявил, что, будучи в 30-летнем возрасте, встречался с 12-летней будущей женой. Предполагается, что президент Соединенных Штатов забыл, что жена младше его лишь на 8 лет, а не на 18.

Иран Джо Байден США
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