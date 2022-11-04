Герой России Вячеслав Сивко: Сегодня всем нам важно помнить уроки истории

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Патриотические мероприятия в настоящий момент очень важны, ветеранское сообщество активно принимает в них участие. Об этом заявил Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко в пятницу, 4 ноября.

Он напомнил, что впервые в этом году на Красной площади будет работать музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

— Конечно, и я, и наше ветеранское сообщество поддерживаем. Мы как герои Москвы и Московской области тоже обязательно будем принимать участие, расскажем о тех событиях, как мы их видим, как понимаем, — сказал Сивко.

По его мнению, потомки должны помнить уроки истории и отдавать дань защитникам Родины.

Герой России добавил, что парад 7 ноября 1941 года был проведен, чтобы «поднять моральный дух всего народа и наших вооруженных сил».

— Нам как потомкам важно не забывать, показывать всем, что мы помним. Все, что делает Москва для этого, — это очень правильно, — приводит слова Сивко агентство городских новостей «Москва».

В честь Дня народного единства в столице запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны.