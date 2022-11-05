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Павильоны для наблюдения за животными появятся в Щукинском парке и во Всехсвятской роще

Араз Салехов
Город
Павильоны для наблюдения за животными появятся в Щукинском парке и во Всехсвятской роще
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

В Щукинском парке и во Всехсвятской роще появятся павильоны для наблюдения за птицами и белками. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Все эти парковые элементы создают целостный визуальный образ разрозненных участков Щукинского парка и Всехсвятской рощи и отсылают к историческому прошлому. К тому же павильоны для наблюдения за животными позволят еще и поддержать традицию местных жителей — размещение в парке кормушек для птиц и белок, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что в качестве основного материала строительства применяется клееный брус, поскольку он обладает достаточной прочностью. По его словам, при производстве каждую деталь павильона обработали защитными составами и многократно проверили качество заготовок. Как уточняется, дизайн был создан на основе фотографий беседки, которая стояла в центре Щукинского парка в середине прошлого века.

Более подробную информацию можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в столичных парках подходит к концу летний сезон и начинается подготовка к зиме. Так, в рамках подготовки закрываются веранды, кинотеатры и лодочные станции. При этом площадки для летних видов спорта переоборудуют.

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