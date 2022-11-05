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Эксперт: Посвященный параду 1941 года музей в Москве позволит людям ощутить единение со своими прадедами

Араз Салехов
Город
Эксперт: Посвященный параду 1941 года музей в Москве позволит людям ощутить единение со своими прадедами
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Открытие интерактивного музея, приуроченное к 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 год на Красной площади, даст возможность людям проникнуться духом единения с защитниками Родины. Такое мнение в субботу, 5 ноября, выразил активист проекта «Город героев Москва», доброволец, оказывающий помощь жителям Донбасса, Денис Резник.

— Для большинства москвичей именно с первого парада пришло сознание и понимание, что началась Великая Отечественная война. Я думаю, что они почувствуют единение со своими прадедами, которые защищали свой дом. Как оказалось, защитили будущее народов всей Европы, — отметил он.

Также Резник считает, что у людей будет возможность понять то, что происходит сейчас в Донбассе. По его словам, речь идет не только о военных, а также о волонтерах и всех людях, которые принимают участие в оказании помощи новым регионам России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что с 5 по 7 ноября на Красной площади начнет работу интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. Представления музея будут идти ежедневно с 12:00, участие в них примут более 150 артистов.

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