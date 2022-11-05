Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Арина Шарапова: Посвященный параду 1941 года музей на Красной площади производит грандиозное впечатление

Виктория Родимкина
Общество
Арина Шарапова: Посвященный параду 1941 года музей на Красной площади производит грандиозное впечатление
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Интерактивный музей, который посвящен 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, производит серьезное впечатление, в нем будто оживает история. Об этом рассказала телеведущая, заместитель председателя общественной палаты столицы Арина Шарапова в субботу, 5 ноября.

По ее словам, на открытии комплекса были целые толпы желающих посетить музей.

— Какой невероятный интерес к этой экспозиции, — отметила Шарапова.

Она рассказала, что у нее выступили слезы на глазах после посещения зала, где на больших экранах представлены воспоминания из 1941 года. Телеведущая добавила, что для нее история будто ожила.

До этого активист проекта «Город героев Москва», доброволец, оказывающий помощь жителям Донбасса, Денис Резник заявил, что музей позволит людям проникнуться духом единения с защитниками Родины.

Напомним, что с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. Представления музея будут идти ежедневно с 12:00, участие в них примут более 150 артистов.

Мероприятия Красная площадь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте