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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

Евгений Жуков
В мире
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в костромском кафе «Полигон».

— От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Лукашенко пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, передает Sputnik Беларусь.

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября. Она унесла жизни 13 человек, при этом еще пятеро пострадали.

Пожар начался с мелкого конфликта между посетителями клуба. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в кафе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Адвокат Елена Пономарева рассказала «ВМ», кто может быть виноват в случившемся и какое наказание ему будет грозить. По ее мнению, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар.

Соболезнования Александр Лукашенко Костромская область Пожары
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