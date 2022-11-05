Интерактивный музей на Красной площади в первые два часа работы посетили более 20 тысяч человек

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, за первые два часа работы посетили более 20 тысяч человек. Об этом сообщила глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова в субботу, 5 ноября.

— Здесь есть инсталляции, которые покажут сам исторический парад, особое внимание в этом году мы уделили женщинам, которые работали здесь и делали для фронта все необходимое, — сказала руководитель ведомства.

При этом среди экспонатов, как уточняется, есть «Оскар», который в 1943 году получил советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

Помимо этого, москвичи смогут увидеть множество подлинных снимков горожан, ушедших отсюда на фронт, передает слова Драгуновой агентство городских новостей «Москва».

Телеведущая, заместитель председателя общественной палаты столицы Арина Шарапова заявила, что интерактивный музей на Красной площади производит серьезное впечатление, в нем будто оживает история.

С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. Представления музея будут идти ежедневно с 12:00, участие в них примут более 150 артистов.