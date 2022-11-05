Хинштейн призвал исключить из «ЕР» владельца клуба в Костроме в случае его вины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутата Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияра Мирзоева следует лишить мандата и исключить из партии, если он виновен в пожаре в костромском клубе «Полигон». Об этом в субботу, 5 ноября, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

— Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения — депутата Костромской облдумы от «Единой России» Ихтияра Мирзоева — он должен быть не только привлечен к ответственности, но и лишен мандата, а также исключен из партии, — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября. Она унесла жизни 13 человек, при этом еще пятеро пострадали.

По предварительной информации, отдыхающие начали драку, в ходе которой один из них запустил охотничью ракетницу внутри заведения. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в клубе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить.

По словам специалиста, применение пиротехнического устройства вполне могло спровоцировать сильный пожар и обрушение кровли.