Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России в Казани

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заняла первое место после короткой программы на третьем этапе Гран-при России, проходящего в Казани.

В командных соревнованиях фигуристов Валиева получила за выступление 83,3 балла, тем самым опередив ближайшую соперницу на целых семь очков. В рамках своего номера спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

26 октября партнер Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук рассказал, почему РУСАДА отказалось раскрыть детали дела фигуристки Валиевой.

По его словам, ведомство может не применять положение Всемирного антидопингового кодекса об обязательном обнародовании информации о деле, если оно касается лица младше 18 лет.

В феврале сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина РУСАДА отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.