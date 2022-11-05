В Госдуме призвали США отдать Аляску в ответ на желание «забрать» остров Врангеля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал публикацию американской газеты The Wall Street Journal с призывом к властям США «забрать» у России остров Врангеля.

— Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать, — подчеркнул политик.

При этом Тумусов напомнил администрации Белого дома о том, что регион Аляски, который в данный момент является одним из штатов США, когда-то принадлежал России, передает «Газета.ru».

До этого журналист Томас Дэнс заявил, что власти США должны «забрать у России» остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.

По мнению журналиста, на территории острова располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для «американского суверенитета».