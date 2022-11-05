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Шольц обозначил черту, которую нельзя переходить на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц обозначил черту, которую нельзя переходить на Украине
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение ядерного оружия на Украине является «чертой, которую нельзя переходить».

— Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет, — передает слова Шольца ТАСС.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал заявление, что российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия. По его словам, подобная риторика присуща западным странам.

Политолог Андрей Кортунов сообщил «Вечерней Москве», что сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, маловероятен. По его мнению, сегодня мир действительно как никогда приблизился к угрозе ядерной войны.

«ВМ» также решила разобраться, какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск.

Украина Россия Ядерное оружие Олаф Шольц
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