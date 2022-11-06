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В Госдуме заявили, что исправление ошибок в рамках мобилизации «поставлено на поток»

Егор Провоторов
Общество
В Госдуме заявили, что исправление ошибок в рамках мобилизации «поставлено на поток»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Исправление ошибок, допущенных в рамках частичной мобилизации, удалось поставить на поток, мобилизованные и члены их семей могут обращаться со своими жалобами и претензиями в том числе и к депутатам, вся помощь будет оказана, заявил журналистам в субботу, 5 ноября, депутат Госдумы Юрий Станкевич.

По словам парламентария, в основном население обращается по вопросам, «типовым» для сложившейся ситуации. Речь идет о призыве многодетных отцов, проблемах с выплатами, проведением углубленной медицинской комиссии.

— Мы уже знаем, как решать все эти вопросы. Депутатских полномочий хватает. Исправление ошибок по частичной мобилизации поставлено на поток, — подчеркнул Станкевич.

Депутат заметил, что в настоящее время парламентариям удалось выработать некий «стандартный механизм» по возвращению к своим семьям тех, кого призвали ошибочно.

Несмотря на это, подход к каждому такому случаю должен быть сугубо индивидуальным. Кроме того, поддерживать мобилизованных и их родственников обязаны власти всех уровней, а доводить ситуацию до жалоб призывников и членов их семей нельзя, заявил Станкевич РИА Новости.

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