Бивол защитил титул суперчемпиона мира по боксу

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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма.

В 12-раундовом бою, состоявшемся в Абу-Даби в ночь на воскресенье, 6 ноября, он победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Поединок состоялся в тактическом ключе при доминировании российского спортсмена. У латиноамериканца было преимущество в антропометрии — в росте на пять, а в размахе рук на 10 сантиметров. При этом Бивол оказался слишком быстрым и подвижным для противника, который в начале боя действовал от соперника, однако потом вынужден был атаковать. Россиянин раз за разом опережал мексиканца, его удары были чище и точнее.

Местами Бивол проводил целые серии точных попаданий, заставлявших Рамиреса сбавлять темп и отходить назад. В концовке поединка российский спортсмен сохранил больше сил и не заставил фанатов усомниться в собственной победе. В целом отечественный боксер превзошел оппонента в спортивном интеллекте и мастерстве.

В начале мая россиянин уже защищал титул чемпиона мира. Тогда он победил другого мексиканского боксера — Сауля Альвареса.