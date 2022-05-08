Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Анастасия Колоскова
Спорт
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Фото: vk.com/bivolteam

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом, тем самым защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок между абсолютным чемпионом мира втором среднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая.

Бивол уже в девятый раз защитил титул WBA, который смог завоевать в 2017 году. Теперь в карьере 31-летнего боксера 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

У мексиканца — 57 побед (39 — нокаутом), два поражения и две ничьих.

В минувшем декабре Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 килограмма. Он одержал победу над другим российским боксером Умаром Саламовым. Поединок проходил в Екатеринбурге и продлился 12 раундов.

Спорт Бокс Чемпионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте