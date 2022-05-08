Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Фото: vk.com/bivolteam

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом, тем самым защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок между абсолютным чемпионом мира втором среднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая.

Бивол уже в девятый раз защитил титул WBA, который смог завоевать в 2017 году. Теперь в карьере 31-летнего боксера 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

У мексиканца — 57 побед (39 — нокаутом), два поражения и две ничьих.

В минувшем декабре Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 килограмма. Он одержал победу над другим российским боксером Умаром Саламовым. Поединок проходил в Екатеринбурге и продлился 12 раундов.