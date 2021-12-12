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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA

Юлия Курганова

Спорт
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA
Фото: vk.com/bivolteam

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма. Он победил единогласным решением судей другого российского боксера Умара Саламова.

Поединок проходил в Екатеринбурге и продлился все 12 раундов.

Таким образом, Бивол уже в восьмой раз защитил титул WBA, который смог завоевать в 2017 году. Теперь в активе 30-летнего боксера 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Российский боксер Марк Петровский стал чемпионом мира. 5 ноября он победил в финале чемпионата мира по боксу в Сербии. Спортсмен участвовал в соревнованиях в весовой категории свыше 92 килограммов.

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