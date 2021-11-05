Российский боксер Марк Петровский стал чемпионом мира

Фото: youtube.com

Россиянин Марк Петровский в пятницу, 5 ноября, победил в финале чемпионата мира по боксу в Сербии. Спортсмен участвовал в соревнованиях в весовой категории свыше 92 килограммов.

В решающем бою Петровский раздельным решением судей (4-1) оказался сильнее армянина Давита Чалояна. Бронзовые медали достались Мухаммаду Абдуллаеву (Азербайджан) и Найджелу Полу (Тринидад и Тобаго).

30 октября на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, победу одержал российский боец смешанного стиля Александр Волков. Его противником в схватке стал поляк Марчин Тыбура.

Бой продолжался все три раунда. Он завершился лишь единогласным решением судей в пользу отечественного спортсмена.