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Астрологи рассказали, как знакам зодиака избежать проблем в лунное затмение

Георгий Соланович
Общество
Астрологи рассказали, как знакам зодиака избежать проблем в лунное затмение
Фото: Pexels

Лунное затмение воздействует на подсознание человека и заставляет его вспомнить все обиды и страхи. Представителям всех знаков зодиака 8 ноября стоит проявить осторожность и следить за своими высказываниями.

Астрологи утверждают, что все слова, сказанные во время лунного затмения, могут материализоваться. В этот день не стоит анализировать свои действия, а также нужно отбросить критику родственников, друзей и врагов.

Эксперты по звездам советуют этот день провести подальше от городской суеты и посвятить время своим близким. Не стоит в этот период тратить много денег на покупки — важно контролировать расходы.

Во время лунного затмения рекомендуется «задушить» в себе зависть и гнев, постараться забыть все страхи и обиды. При этом важно правильно не только пройти «коридор затмений», но и выйти из него. Астрологи подчеркивают, что действия человека 8 и 9 ноября зададут настроение на несколько месяцев вперед, пишет 7days.

Лунное затмение наступит 8 ноября в 02:00 по московскому времени. Чего стоит ожидать от коридора затмений, «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь.

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