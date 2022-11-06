Более половины россиян поддержали частичный отказ от новогодних мероприятий

Фото: Пресс-служба Госдумы

Около 65 процентов россиян одобрили отмену большинства новогодних мероприятий и считают, что следует оставить только детские праздники и елки. Это следует из опроса, проведенного спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Неравнодушными остались более 360 тысяч человек, 65 процентов из них считают, что в Новый год нужно оставить только детские праздники и елки, 25 процентов опрошенных посчитали необходимым отменить любые мероприятия, а 10 процентов настаивали на традиционном праздновании Нового года.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан.

По словам владельца маркетингового агентства Игоря Антонова, отмена новогодних концертов не очень хорошо отразится на финансовом положении российских артистов. Так, только с одного мероприятия можно было заработать миллионы, которые тратились в течение последующих лет.

В начале ноября в московских магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.