Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт: Музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности нашего государства

Александр Афонин
Город
Эксперт: Музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности нашего государства
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, имеет огромное значение для молодежи, а его экспонаты позволяют восстановить историю. Об этом сообщил лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в воскресенье, 6 ноября.

— В стилизованной современной выставке люди ощущают 1941 год, технику, атмосферу, смотрят настоящие кадры, ощущают, как это было. Видно, как подразделения и соединения Красной армии проходили по Красной площади и шли бить фашистов. И сегодня эта выставка имеет особое значение, — сказал он.

Председатель ДОСААФ России по Москве и ЦФО, полковник медицинской службы Вячеслав Ниниченко добавил, что интерактивный музей позволит передать молодежи основные ценности России. По его словам, в 1941 году начался «великий поход победы». Работа музея позволит передать подрастающему поколению корневые устои страны.

В свою очередь председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что парад 1941 года является важной датой в истории России. Он стал символом несгибаемости русского народа. Он напомнил, что решение о проведении мероприятия было принято за 10 дней до начала. Сами военнослужащие узнали о нем только за 10 часов до начала, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне на Красной площади начал работу интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. За первые два часа работы его посетили более 20 тысяч человек.

Красная площадь Москва Парад Победы Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте