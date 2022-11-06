Эксперт: Музей парада 1941 года поможет привить молодежи основные ценности нашего государства

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, имеет огромное значение для молодежи, а его экспонаты позволяют восстановить историю. Об этом сообщил лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в воскресенье, 6 ноября.

— В стилизованной современной выставке люди ощущают 1941 год, технику, атмосферу, смотрят настоящие кадры, ощущают, как это было. Видно, как подразделения и соединения Красной армии проходили по Красной площади и шли бить фашистов. И сегодня эта выставка имеет особое значение, — сказал он.

Председатель ДОСААФ России по Москве и ЦФО, полковник медицинской службы Вячеслав Ниниченко добавил, что интерактивный музей позволит передать молодежи основные ценности России. По его словам, в 1941 году начался «великий поход победы». Работа музея позволит передать подрастающему поколению корневые устои страны.

В свою очередь председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что парад 1941 года является важной датой в истории России. Он стал символом несгибаемости русского народа. Он напомнил, что решение о проведении мероприятия было принято за 10 дней до начала. Сами военнослужащие узнали о нем только за 10 часов до начала, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне на Красной площади начал работу интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. За первые два часа работы его посетили более 20 тысяч человек.