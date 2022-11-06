Патриотический флешмоб «МыВместе» состоялся в филиале Музея Победы подо Ржевом

В ржевском филиале Музея Победы в пятницу, 4 ноября, состоялся флешмоб, посвященный Дню народного единства. Юнармейцы и школьники выстроились во фразу «Мы вместе» у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

— Эта акция была организована по инициативе Музея Победы. Мы хотели еще раз подчеркнуть, что сила нашей многонациональной России заключается именно в единстве народа, — отметила заведующая ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Школьники также побывали на экскурсии в музейном павильоне мемориала, где представлен мультимедийный комплекс с постоянной экспозицией. Ребята узнали об истории Ржевской битвы и ее героях. Гостям продемонстрировали фотографии, фронтовые письма и документы участников тех событий, а также оружие, обмундирование и другие экспонаты, найденные поисковиками на местах сражений в Тверской области.

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу к годовщине военного парада 1941 года на Красной площади, все желающие смогут посетить виртуальную выставку 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Экспозиция «С парада — на фронт» расскажет не только об истории парада, но и мероприятий, прошедших в 1941 году в Самаре и Воронеже.