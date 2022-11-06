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Байдена уличили во лжи в заявлении о стоимости бензина в США

Александр Афонин
В мире
Байдена уличили во лжи в заявлении о стоимости бензина в США
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден в воскресенье, 6 ноября, заявил, что на данный момент цена бензина в стране составляет 3,19 доллара за галлон. Однако в Американской автомобильной ассоциации опровергли слова главы государства, указав, что реальная стоимость топлива выше.

— Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс, — сказал Байден.

Американская автомобильная ассоциация собирает данные о стоимости бензина на всех заправках США. Опубликованные 6 ноября данные свидетельствовали о том, что реальная стоимость топлива составляет 3,8 доллара за галлон. Подобный показатель оказался выше на 19 процентов, чем цена, о которой говорил Байден, передает РИА Новости.

Накануне обозреватель американского портала American Thinker Андреа Уидбург назвала Джо Байдена «прогнившим» политиком и призвала его к отставке со своего поста. По ее словам, в последние несколько дней было заметно, что мозг американского лидера «разлагается».

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