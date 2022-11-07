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Daily Mail: Путин напугал Макрона словами о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Daily Mail: Путин напугал Макрона словами о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки
Фото: Администрация президента РФ

Высказывание президента РФ Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки напугало главу Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации источника в дипломатических кругах, в беседе с французским коллегой Путин сказал, что взрывы, которые спровоцировали капитуляцию Японии в 1945 году, показали возможность победить без «атак на крупные города».

Авторы статьи высказали мнение, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта.

— Макрон был встревожен. Это звучало как намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев, — сказано в публикации.

5 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что применение ядерного оружия на Украине является «чертой, которую нельзя переходить».

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал заявление, что российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия. По его словам, подобная риторика присуща западным странам.

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