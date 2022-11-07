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Иммунолог Ярцева рассказала, как не заболеть в плохо отапливаемой квартире

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Ярцева рассказала, как не заболеть в плохо отапливаемой квартире
Фото: shutterstock

Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева оценила, насколько опасны для здоровья плохо отапливаемые помещения.

По словам специалиста, опаснее всего жить в сырых и влажных помещениях. Сырость и влага могут провоцировать аллергические реакции, бронхиальную астму, проблемы с легочной системой.

При этом медик отметила, что в самом холоде ничего страшного нет. Во многих европейских странах температура в помещениях зимой составляет 17–18 градусов.

— Заболеваемость связана не с холодом. Заболевает человек, который из жары в холод вошел и переохладился. Поэтому, чтобы снизить риски, подготовить, натренировать свой организм, нужно закаляться, одеваться по погоде, чтобы не вспотеть. Ну и вести активный образ жизни, больше двигаться, — отметила Ярцева в комментарии «Невским новостям».

До этого иммунолог Светлана Маркова сообщила, что недолеченная простуда может грозить человеку развитием более тяжелых недугов. Она посоветовала внимательно относиться к своему здоровью, особенно пожилым людям, передает Nation news.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после перенесенного гриппа или ОРВИ в течение двух недель важно постепенно возвращаться в ритм, не давая организму чрезмерных нагрузок.

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