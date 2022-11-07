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Депутат МГД Щитов: Интерактивный музей на Красной площади позволяет ощутить атмосферу 1941 года

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Щитов: Интерактивный музей на Красной площади позволяет ощутить атмосферу 1941 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, позволяет ощутить атмосферу того времени, заявил в понедельник, 7 ноября, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

— Многие люди с детьми пришли, чтобы посмотреть, как все было 81 год назад — в 1941 году, когда здесь, по брусчатке Красной площади, проходил знаменитый парад 7 ноября. <...> И, конечно, когда находишься сейчас здесь на экспозиции, есть возможность проникнуться, прочувствовать ту атмосферу, посмотреть кадры кинохроники, посмотреть на военную технику, которая здесь представлена, — рассказал Щитов.

По его словам, такие экспозиции, как на Красной площади, позволяют воспитывать молодое поколение и таким образом сохранять историческую память, передает агентство городских новостей «Москва».

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу к годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Все желающие смогут посетить виртуальную выставку 7 ноября.

Так, экспозиция «С парада — на фронт» расскажет не только историю парада на Красной площади, но и мероприятий, прошедших в 1941 году в Самаре и Воронеже. При помощи motion-ролика гости музея смогут узнать о подготовке парадов, посмотреть передачу из рубрики «Неизвестное об известном», а также «посетить» тематическую диораму музея.

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