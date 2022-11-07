Прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия РФ завершится 21 ноября

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Прием заявок на соискание VI Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия РФ «Ключевое слово» завершится 21 ноября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Организаторами мероприятия станет Федеральное агентство по делам национальностей.

Также в Москве стартовал всероссийский изобразительный диктант «Моя страна — моя история». Тема этого года — «Созидатели и мастера моего края», а принять участие могут не только учащиеся художественной школы, но и общеобразовательной. За три часа участники должны будут создать творческую работу.

В октябре в столице состоялось награждение призеров Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команда из четырех шестиклассников в составе Марии Канапиной из школы № 1194 и Сергея Завьялова, Андрея Чеверева и Ксении Бирюковой из школы № 1000 заняла в итоговом общекомандном зачете второе место.

После награждения организаторы провели для детей экскурсию по Залу истории Госавтоинспекции Москвы, а завершилось мероприятие посещением ситуационного центра Управления.