Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия РФ завершится 21 ноября

Лейла Алиева
Общество
Прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия РФ завершится 21 ноября
Фото: Pexels

Прием заявок на соискание VI Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия РФ «Ключевое слово» завершится 21 ноября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Организаторами мероприятия станет Федеральное агентство по делам национальностей.

Также в Москве стартовал всероссийский изобразительный диктант «Моя страна — моя история». Тема этого года — «Созидатели и мастера моего края», а принять участие могут не только учащиеся художественной школы, но и общеобразовательной. За три часа участники должны будут создать творческую работу.

В октябре в столице состоялось награждение призеров Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команда из четырех шестиклассников в составе Марии Канапиной из школы № 1194 и Сергея Завьялова, Андрея Чеверева и Ксении Бирюковой из школы № 1000 заняла в итоговом общекомандном зачете второе место.

После награждения организаторы провели для детей экскурсию по Залу истории Госавтоинспекции Москвы, а завершилось мероприятие посещением ситуационного центра Управления.

Конкурсы Награды Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте