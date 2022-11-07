Картаполов объяснил причину раздачи повесток после завершения мобилизации

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Повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения частичной мобилизации. Это необходимо для уточнения учетных данных, заявил в понедельнике, 7 ноября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет, — объяснил он.

По словам Картаполова, военнообязанный, должен информацию о себе предоставлять в военкомат, так как тот не обладает всеми данными. Так, например, в военкомат необходимо сообщать о рождении детей и переездах. Именно для уточнения подобных данных и раздают повестки, передает слова Картаполова РБК.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток в военкоматы.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

4 ноября Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных россиян достигло отметки в 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. По его словам, количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается.