Маск призвал независимых избирателей голосовать за республиканцев

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Американцам, которые не состоят в партиях, лучше проголосовать за республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил бизнесмен Илон Маск.

— Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс с учетом того, что президент — демократ, — написал он на своей странице Twitter.

До этого французский полковник в отставке Жак Огар рассказал, что Республиканская партия в случае победы на выборах в Конгресс США подтолкнет Киев к переговорам с Москвой. Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса — вторник, 8 ноября.

Также недавно экс-президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его государство сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы Джо Байдена.

Сам же президент США Джо Байден поделился с журналистами «хорошим предчувствием» относительно шансов Демократической партии на выигрыш в рамках выборов в Конгресс. Глава Белого дома уверен, что его однопартийцам удастся обойти республиканцев и занять большинство в обеих палатах парламента — сенате и палате представителей.