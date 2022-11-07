В «Укрэнерго» советуют готовиться к блэкауту на Украине

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Вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

— Местные власти и энергетики должны готовиться к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, — заявил он.

По словам Кудрицкого, украинские энергетики сейчас делают все, чтобы этого не допустить, передает РИА Новости.

С 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации проводят массированные удары по объектам энергетики Украины. В этот день российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства сообщил о нанесении ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Позже исполнительный директор энергетического холдинга Украины «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что специалисты израсходовали уже большую часть оборудования для восстановления энергетической системы страны. По его словам, компания испытывает значительные проблемы с покупкой необходимых запчастей.