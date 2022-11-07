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Луговой допустил причастность британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту

Евгений Белоусов
В мире
Луговой допустил причастность британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

К теракту на Крымском мосту может быть причастен офицер спецслужб Великобритании Кристофер Найджел Доннелли. Такое мнение в понедельник, 7 ноября, высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

— Еще в 2014 году Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами», — заявил он.

По словам Лугового, британец работал в структурах НАТО и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель различных антироссийских программ.

Проверить Доннелли на причастность к теракту Луговой попросил Генеральную прокуратуру России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

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