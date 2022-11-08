Российский военный рассказал об атаках наемниц из Польши

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Женщины-наемники из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом сообщил российский военнослужащий в Харьковской области.

Он рассказал, что это происходило во время наступления противника на другом направлении.

— Там было очень много наемников. Среди них даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом. Воевать как мужик не каждый может. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать с беспилотников, женщин в атаку отправлять, — цитирует военнослужащего РИА Новости.

Герой России Рустем Клупов объяснил причину большого числа наемников на Украине. По его мнению, это связано с тем, что у ВСУ почти исчерпались собственные резервы. При этом нехватку собственных солдат на Украине можно заметить и по тому, сколько пожилых людей попадают в плен, добавил он.

5 ноября издание The Sun сообщило, что в Донбассе был ликвидирован 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал, принимавший участие в конфликте на стороне Украины.