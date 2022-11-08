Ученый Шевченко предупредил о неспокойной геомагнитной обстановке 8 и 9 ноября

Фото: Александр Кожохин/ Вечерняя Москва

Неспокойная геомагнитная обстановка будет на Земле 8 и 9 ноября из-за повышенной солнечной активности. Об этом рассказал заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Владислав Шевченко.

Он отметил, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дней будет несколько часов, когда проявится солнечная активность, то есть будет наблюдаться интенсивное образование солнечных пятен и солнечное излучение, которое влияет на состояние земного магнитного поля.

Шевченко добавил, что геомагнитные бури оказывают негативное влияние на метеозависимых людей. У них могут возникать сильные головные боли или головокружения, передает «Радио 1».

В конце лета астрономы из Центра прогнозов космической погоды заметили необычную активность пятен на Солнце. «Вечерка» узнала, что это за явление и как оно влияет на геомагнитное поле Земли и самочувствие людей.