Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области

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Украинский диверсант подорвал себя при попытке скрыться от силовиков в городе Бериславе Херсонской области. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил представитель экстренных служб региона.

— При попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ, — заявил он.

Сам диверсант погиб на месте. Данные о его местонахождении выдали силовикам другие диверсанты, которых задержали в Херсоне, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали группу диверсантов, которые готовили теракты против сотрудников временной администрации. При задержании силовики нашли у злоумышленников пять килограммов пластида, электродетонаторы, три самодельные бомбы, готовые к использованию, гранаты, огнестрельное оружие с боеприпасами, а также специальные средства разведки.

Накануне попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук рассказал, что украинское правительство собиралось забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.