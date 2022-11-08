Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 788-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В прошедшем матче «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:4. Теперь Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Перед ним в рейтинге стоят канадцы Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Свою 787-ю шайбу Овечкин забросил в матче против команды «Аризона Койотс». Тогда россиянин стал обладателем уникального достижения: никто больше него не забрасывал шайб в истории лиги за одну команду.

Примечательно, что «Вашингтон» вышел на матч в форме, аналогичной той, в которой Александр дебютировал за команду в 2004 году.

Предыдущий рекорд принадлежал Горди Хоу. Он забил 786 голов за «Детройт Ред Вингз». Повторения этого показателя Овечкину удалось достичь в ночь на 4 ноября — как раз в игре с командой из Детройта.