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Bloomberg: Энергокризис в ЕС грозит бедностью развивающимся странам

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Энергокризис в ЕС грозит бедностью развивающимся странам
Фото: depositphotos

Россия может помочь с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за того, что страны ЕС скупают все доступное на рынке сырье. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

— Обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира, — сказал аналитик из компании Credit Suisse Group AG Сол Кавонич.

Кроме того, он заявил, что Евросоюз отнимает ресурсы у других стан, что приводит к значительному удорожанию товара. Подобные шаги ставят под вопрос организацию долговременных поставок в небогатые регионы, резюмировал Кавонич.

До этого помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри заявил, что европейские компании виноваты в завышении цен на американский сжиженный природный газ в ЕС.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

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