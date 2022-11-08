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В Европарламенте заявили о злоупотреблениях шпионским ПО в странах ЕС

Евгений Жуков
В мире
В Европарламенте заявили о злоупотреблениях шпионским ПО в странах ЕС
Фото: shutterstock

Спецслужбы всех европейских стран злоупотребляют использованием шпионского программного обеспечения (ПО), что создает «прямую угрозу европейской демократии». Об этом во вторник, 8 ноября, заявила спецдокладчик Европарламента, голландский депутат Софи Ин'т Велд.

В рамках выступления она представила на пресс-конференции в Брюсселе предварительные результаты работы своей команды. Депутат подчеркнула, что вся структура разработки, производства, распространения и использования шпионского ПО «глубоко укоренена в Европе» и находится «вне какого-либо общественного контроля».

Кроме того, Велд призвала ввести мораторий на использование шпионского ПО на территории стран ЕС и созвать отдельный саммит по этому вопросу. По ее мнению, данная мера «может отменяться в конкретных странах», если они смогут обеспечить выполнение четырех условий.

Так, параметрами для отмены моратория станут возможность расследования обвинений, доказательства наличия юридической базы для легального использования шпионского ПО, сотрудничество с Европолом, а также аннулирование разрешения на продажу данного ПО за пределы ЕС.

Наибольшее беспокойство комиссии вызвала ситуация в Польше и Венгрии. Там подобные ПО — неотъемлемая часть государственной системы, созданной для контроля и преследования граждан, критикующих правительство, передает слова Велд ТАСС.

До этого специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов рассказал, как уберечься от слежки через смартфон. Эксперт сообщил, что слежку с помощью гаджета можно свести к минимуму.

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