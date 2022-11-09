Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Свыше 200 тысяч человек посетили интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Музей, безусловно, стал точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Все три дня мы наблюдали, с каким большим интересом к истории и жизни города в годы Великой Отечественной войны относятся наши соотечественники. Познакомиться с музеем и стать свидетелем масштабного события приходили целыми семьями, — рассказала председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

При этом она уточнила, что среди посетителей экспозиции было немалое количество детей, которым важно передавать память о заслугах предыдущих поколений. Так, в ходе мероприятия участники события узнали больше о жизни в осажденной Москве осенью и зимой 1941 года, героизме и стойкости ее защитников.

Более подробную информацию об интерактивном музее можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 8 ноября, президент России Владимир Путин посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади. Как уточняется, на площадке экспозиции выставлены образцы техники времен Великой Отечественной войны. Они включают в себя порядка 60 экспонатов, предоставленных Музеем техники Вадима Задорожного.

Также стало известно, что прошедшая в столице юбилейная акция «Ночь искусств» позволила собрать 19 миллионов рублей для благотворительности. В общей сложности в Москве состоялось более 200 мероприятий, которые посетили свыше 240 тысяч человек.