Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-2 под Костромой находятся в реанимации

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Трое пострадавших в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в настоящее время в реанимации. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в местной администрации.

Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Еще один пострадавший получил изолированную травму и перелом.

— Создано две бригады мультидисциплинарного назначения в составе десяти человек, развернуты две операционные и подготовлены места в реанимации. Сейчас три пациента в реанимации, продолжаются диагностические мероприятия, один пациент в операционной, — рассказал директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. Летательный аппарат вылетел из Шарьи, совершив аварийную посадку в нескольких километрах от места назначения. При падении вертолета погиб один человек.

Вечером 8 ноября стало известно, что четверых выживших пассажиров вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Костромской области, эвакуировали с места происшествия.