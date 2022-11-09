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Российская армия отбила атаку ВСУ на Снигиревку

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российская армия отбила атаку ВСУ на Снигиревку
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации отбили атаку украинской армии на Снигиревку. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— Атака на Снигиревку отбита. Все нормально, — приводит его слова РИА Новости.

До этого Стремоусов рассказал, что украинские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Снигиревка, шел серьезный бой, линия обороны удерживалась российскими подразделениями. Он также рассказал о неудавшемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Давыдов Брод, российские войска отбили эту попытку. Сейчас на другом направлении армия РФ сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

Недавно ВС РФ отразили очередную попытку украинской армии прорваться к Запорожской АЭС. Существуют разные версии, почему Украина так рьяно пытается взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.

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