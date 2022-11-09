СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-2 в Костромской области

По факту падения вертолета Ми-2 в Костромской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в среду, 9 ноября.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
В рамках расследования сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, изъяли черный ящик, взяли образцы авиационного топлива, провели допросы, а также назначили комплекс различных экспертиз.
Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером во вторник, 8 ноября. Вертолет с двумя пилотами и тремя пассажирами на борту совершал рейс Шарья — Кострома. Летательный аппарат был вынужден совершить аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта.
В результате крушения погиб один пассажир, остальные пострадали. Выживших госпитализировали, трое из них находятся в реанимации.