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Бесплатные абонементы введут на Павелецком направлении МЖД из-за закрытия участка Замоскворецкой ветки метро

Евгений Жуков
Город
Бесплатные абонементы введут на Павелецком направлении МЖД из-за закрытия участка Замоскворецкой ветки метро
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Бирюлёво-Пассажирская Карта всех событий

Горожане с 9 ноября в течение нескольких недель смогут записать бесплатные абонементы рабочего дня Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на «Тройку» от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления до Павелецкого вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что данная мера будет реализована в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро 12 ноября. Абонемент записывается на карту «Тройка» и дает право бесплатного проезда в обычных поездах по рабочим дням на участке от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно.

Такая возможность будет доступна целый месяц, начиная с 14 ноября. Получить абонемент можно с 9 ноября в течение нескольких недель, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля.

На время ограничений на участке «Автозаводская» — «Орехово» будут ходить автобусы КМ1 и КМ2 от станции «Царицыно» до «Автозаводской» и от «Орехово» до «Автозаводской» соответственно.

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