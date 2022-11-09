Почему возникают психосоматические заболевания

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Хотя разум и тело часто рассматриваются как нечто отдельное, психическое и физическое здоровье на самом деле тесно связаны. О том, как возникают психосоматические заболевания, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-невролог, клинический психолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Ковальская.

— Когда мы боимся, радуемся, злимся, восторгаемся или расстраиваемся, клетки нашего тела выделяют гормоны и нейромедиаторы, которые оказывают направленное влияние на нервную, эндокринную и иммунную системы. Таким образом, у всех наших чувств есть физические последствия, а длительные стрессы могут подавлять работу всех трех этим систем, вызывая разнообразные заболевания, — пояснила специалист.

По ее словам, психосоматические заболевания — это заболевания внутренних органов и систем, возникающие в результате душевного неблагополучия. Доля психосоматических заболеваний в общей массе недугов, по данным научных исследований, достигает 70 процентов:

— То есть большинство наших недугов связано с нерешенными внутренними проблемами.

Ковальская рассказала, что наиболее распространенная причина возникновения психосоматических заболеваний — неразрешенные внутренние и внешние конфликты:

— Человеку самостоятельно достаточно трудно их выявить и осознать. Мы все родом из детства, поэтому причинами болезни могут быть травматический опыт прошлого, чаще — непростой детский опыт.

Психолог привела в пример головную боль:

— Сложности в функционировании семейной системы вызывают этот симптом у детей и воспроизводят в последующем во взрослом возрасте. Около 80 процентов случаев из общего количества жалоб на головную боль имеют именно психосоматические основания, а потому признаются психосоматическими расстройствами.

Сложности в отношениях с родителями, которые могут привести к развитию головной боли:

Проявление разочарования в ребенке, регулярная критика поведения.

Под воздействием выраженного эмоционального давления ребенок закрывается в себе, испытывает постоянное напряжение, которым ему попросту не с кем поделиться. Именно это напряжение и является основой возникновения головной боли. Когда ребенок взрослеет, в его психике появляется уже собственный «внутренний критик», который является интроецированным образом родителя, постоянно недовольным любыми действиями и поступками.

Повышенный контроль со стороны родителей.

Как правило, при попытке выведать все секреты родители склонны к провокации, пытаясь вызвать эмоциональную реакцию. Чтобы избежать подобного вмешательства, психика ребенка организует симптом, в который можно «сбежать».

Эмоциональная холодность.

Отстраненность родителей зачастую приводит к формированию симптома головной боли. В этом случае он служит для привлечения к себе внимания родителей, удовлетворяя потребность в защите, участии и заботе.

— Важно понимать, что дети с психосоматическими расстройствами действительно больны и не являются симулянтами, их симптомы реальны. И подход к этим симптомам должен носить комплексный характер, включающий в себя в первую очередь коррекцию образа жизни, психотерапевтическую работу с ребенком и членами семьи, корректную фармакотерапию. Не стоит пренебрегать сигналами, которые ребенок посылает нам через свое самочувствие, ведь психологическое и физическое здоровье ребенка — основа его благополучной взрослой жизни, — заключила Ковальская.