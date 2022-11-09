Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября

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Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено 12 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией, — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобильное движение по мосту будет приостановлено с 04:00 до 16:00 по московскому времени, говорится в Telegram-канале министерства.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

Конструкция Крымского моста довольно специфическая, что усложнит процесс ремонта, подчеркнул Иванов.