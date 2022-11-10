Андрей Бочкарев: Порядка 500 новых рабочих мест появится на месте бывших фабричных цехов в Головинском районе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Строительство образовательной и коммерческой инфраструктуры на территории бывшего товарищества суконной мануфактуры «Йокиш» позволит создать в городе порядка 500 новых рабочих мест. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территориях в Головинском районе на севере Москвы, ранее имевших промышленное назначение, вновь закипит жизнь. Проект жилого квартала, возводимого на месте бывшего товарищества тонкосуконной фабрики, предусматривает строительство социальных и коммерческих объектов. Как следствие, это повлечет за собой создание рабочих мест — и в сфере образования, и в сфере обслуживания, — рассказал он.

По словам генерального директора компании «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, на территории жилого комплекса «Михалковский» возведут различные объекты коммерческой недвижимости. Так, бывшую двухэтажную пристройку к основному фабричному корпусу мануфактуры «Йокиш» используют для нужд жителей комплекса, а на первых этажах домов будут расположены нежилые помещения. В них откроются необходимые организации бытового обслуживания, общественного питания и так далее.

Также один из корпусов предприятия будет переоборудован под детский сад, рассчитанный на 171 воспитанника.