Байден отреагировал на решение Путина не ехать на G20

Фото: Whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ему известно о решении главы российского государства Владимира Путина отказаться от посещения саммита G20. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

— Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги, — приводит слова Байдена РИА Новости.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем самым он подтвердил, что президент России Владимир Путин не поедет на G20.

До этого пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин заявил, что Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, этот вопрос «прорабатывается».

Также стало известно, что принять участие в саммите G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, планирует президент Украины Владимир Зеленский. При этом в ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит, если туда прибудет президент России.