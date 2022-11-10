Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден отреагировал на решение Путина не ехать на G20

Анастасия Колоскова
Политика
Байден отреагировал на решение Путина не ехать на G20
Фото: Whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ему известно о решении главы российского государства Владимира Путина отказаться от посещения саммита G20. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

— Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги, — приводит слова Байдена РИА Новости.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем самым он подтвердил, что президент России Владимир Путин не поедет на G20.

До этого пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин заявил, что Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, этот вопрос «прорабатывается».

Также стало известно, что принять участие в саммите G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, планирует президент Украины Владимир Зеленский. При этом в ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит, если туда прибудет президент России.

Джо Байден США Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте