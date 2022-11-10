«Я заинтригован»: Соседов прокомментировал прозрачный наряд Киркорова

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российский певец Филипп Киркоров вышел на сцену в прозрачном обтягивающем костюме, чтобы эпатировать и удивить публику, что свойственно каждому артисту. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, знаменитости должны удивлять зрителей какими-то нарядами и делать так, чтобы о них говорили.

— Значит, это очень здорово все выглядело — имитация татуировок. Значит, это уже хорошо, я заинтригован… Вот вы рассказываете, а мне уже хочется это посмотреть. Значит, он это сделал не зря. Значит, он не зря надевал эти лосины, — отметил Соседов в беседе с Пятым каналом.

На одном из последних концертов народный артист России вышел на сцену в обтягивающем прозрачном комбинезоне, что вызвало неоднозначную реакцию у блогера Лены Миро. Образ артиста напомнил Миро о похожем костюме певицы Лолиты Милявской.

До этого Соседов объяснил, почему Киркоров отхлестал охранника букетом цветов на концерте в Казахстане. По его словам, возможно, работник уже в чем-то ранее провинился перед Киркоровым, и на данном концерте ситуация повторилась.