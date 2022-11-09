«Спасибо, что в трусиках»: Миро высмеяла новый образ Киркорова

Фото: Из личного архива

Певец Филипп Киркоров всегда славился своим подходом к выбору костюмов на выступления.

На одном из последних концертов народный артист России вышел на сцену в обтягивающем прозрачном комбинезоне, что вызвало неоднозначную реакцию у блогера Лены Миро.

— Куда там Лолите в костюме жабы? Бедросович переплюнул, надев на все тело колготки. 55 лет мужику. Без штанов, но в шляпе. Спасибо, что в трусиках, — сказала она.

Образ артиста напомнил Миро о похожем костюме певицы Лолиты Милявской. В связи с этим она порекомендовала знаменитостям записать дуэт.

В своем личном блоге Миро выразила уверенность, что совместная композиция Милявской и Киркорова получит огромный успех.

До этого сообщалось, что Киркоров напал на поклонника во время своего выступления в Казахстане. В Сети появилось видео, где видно, как артист спустился в зрительный зал, ударил зрителя несколько раз цветами и агрессивно кинул букет на сцену.

Позже директор певца Екатерина Успенская рассказала, что побудило артиста так поступить. По ее словам, удар получил не поклонник артиста, а сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.